Covid: Maresca, solidarietà a Salvini, Meloni e Di Maio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Solidarietà ai leader della Lega e di Fratelli d'Italia, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, e al ministro degli Esteri Luigi Di Maio, per i vili attacchi ricevuti. Le aggressioni perpetrate da frange isolate di violenti alimentano un clima di tensione che non fa bene al Paese. La priorità deve essere restituire ai nostri imprenditori la possibilità di lavorare in serenità e ai nostri cittadini il diritto alla salute". Lo afferma Catello Maresca, candidato sindaco del centrodestra a Napoli. (Ren)