Agricoltura: Caligiuri (FI), spendere bene risorse Psr e Feasr

- L’agricoltura per la Calabria "rappresenta un importante pilastro per l’economia regionale e risulta, quindi, determinante programmare e utilizzare bene i fondi messi a disposizione dal Psr e dal Feasr". Lo dichiara la senatrice Fulvia Caligiuri, capogruppo di Forza Italia in commissione Agricoltura, durante la conferenza stampa a Lamezia Terme, organizzata dalla Federazione Regionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Calabria “Politiche Agricole: nuovi bandi ed opportunità per l’agricoltura calabrese”. "Bisogna continuare a lavorare in sinergia nell’interesse degli agricoltori e, in questo senso, il sostegno al reddito degli agricoltori deve essere la bussola che dovrà orientare l’azione della prossima legislatura regionale e del prossimo settennio di programmazione. I punti chiave devono prevedere meno burocrazia e più bandi semplici e mirati così da permettere ai tanti agricoltori calabresi di ottenere specifiche risorse per la loro attività”, conclude.(Com)