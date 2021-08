Scuola: Decaro (Anci), finanziamenti per edilizia scolastica light, su trasporti non ci saranno problemi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per quanto riguarda il trasporto - ha proseguito Decaro - in realtà i Comuni si occupano prevalentemente del trasporto scolastico delle scuole elementari, i cosiddetti scuolabus: non abbiamo avuto problemi l’anno scorso e non avremo problemi quest’anno. Qualche problema c’è invece sul trasporto urbano, di competenza dei Comuni nelle grandi città, dove l’utilizzo ovviamente è promiscuo: penso alle metropolitane, o agli autobus di linea dove ci sono i pendolari, che vanno a lavoro, e gli studenti delle scuole superiori. Ancora maggiori problemi - ha affermato il presidente dell'Anci - abbiamo riscontrato l’anno scorso per gli istituti superiori nel trasporto extra-urbano, che fondamentalmente è di competenza delle Regioni o delle Provincie delle Città Metropolitane, ma quest’anno dovrebbe venirci incontro la separazione degli orari. Questi sono slittati: saranno due le fasce di ingresso e di uscita, in modo da ridurre il numero delle persone che devono utilizzare un mezzo di trasporto pubblico. Ci saranno due fasce per l’ingresso e per l’uscita, e quindi ci saranno - ha concluso il presidente dell'Anci - anche due fasce per l’utilizzo del trasporto pubblico, che ha una capacità non superiore all’80 per cento". (Rin)