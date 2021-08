Covid: Piemonte, somministrate altre 19.625 dosi di vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 19.625 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid nelle ultime 24 ore in Piemonte. Questo il dato comunicato oggi all’Unità di Crisi della Regione. A 12.338 è stata somministrata la seconda dose. Tra i vaccinati di oggi, in particolare, sono 3.310 i 12-15enni, 6.530 i 16-29enni, 3.149 i trentenni, 2.254 i quarantenni, 1.803 i cinquantenni, 961 i sessantenni, 406 i settantenni, 196 gli estremamente vulnerabili e 157 gli over80. Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.470.251 dosi (di cui 2.460.299 come seconde), corrispondenti all’89,9% di 6.085.290 finora disponibili per il Piemonte. Sabato 4 settembre nuovo Open Day al centro vaccinale Valentino di Torino. Sono 500 i posti disponibili dalle ore 8 alle ore 15 per tutto il Piemonte e per tutte le fasce d’età (dai 12 anni in su): 250 si potranno prenotare dalle ore 9 di domani sul portale www.IlPiemontetivaccina.it e altri 250 saranno ad accesso diretto il giorno stesso senza necessità di prenotazione. (segue) (Rpi)