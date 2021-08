Cinema: Franceschini, Venezia centro del mondo, ha giocato ruolo straordinario per ripartenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Venezia è sempre stata al centro del mondo e nella ripartenza ha giocato un ruolo straordinario". Lo ha detto il ministro della Cultura, Dario Franceschini, a margine della cerimonia di premiazione della 17ma Mostra internazionale di architettura in cui ha consegnato il Leone d'oro per la migliore partecipazione nazionale agli Emirati Arabi Uniti. "La Mostra del cinema è stata fatta anche l'anno scorso - ha proseguito il ministro - in un momento in cui sembrava difficile e complesso. Quest'anno sarà una grande mostra del cinema, con molti film italiani. È un segnale importante per il cinema italiano e anche un auspicio a ripartire con le sale che tornino ad essere piene e in sicurezza. Domani partirà una campagna promozionale - ha annunciato Franceschini - con i protagonisti tra i più noti del cinema italiano, che hanno girato un cortometraggio per invitare a tornare al cinema. Con le misure di sicurezza - le mascherine, il distanziamento, il Green pass - è possibile andare al cinema in sicurezza. Ed è utile ed importante - ha sottolineato il ministro - che tutti tornino al cinema. Dopo anni di marginalizzazione, mi pare che in Italia si sia acquisita la consapevolezza che la cultura è centrale anche per la ripresa del Paese, per il ritorno alla crescita. Non a caso - ha concluso Franceschini - nel Recovery Plan sono stanziate risorse molto importanti".(Rin)