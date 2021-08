Abruzzo: Transumanza, via al progetto "Parcovie 2030"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale d'Abruzzo, riunito oggi a L'Aquila, ha stabilito di procedere all'accordo di partenariato con l'Agenzia per lo sviluppo rurale Moli Gal (Asvir Moligal) e con i Consigli regionali delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise e Puglia volto a valorizzare i patrimoni dei territori rurali nell'ambito del programma "Terre rurali d'Europa", nonché del progetto interregionale "Parcovie 2030", rigenerando al contempo il sistema socio economico delle comunità locali, generando anche nuova occupazione e green economy. Il Consiglio regionale dell'Abruzzo nella figura del presidente Lorenzo Sospiri ha assunto, a livello organizzativo, il ruolo di capofila dell'Accordo compreso il programma di Cooperazione transnazionale "Terre rurali d'Europa" e del progetto interregionale "Italia Parchi Pastori Transumanze e Grandi Vie della Civiltà" con il supporto organizzativo ed operativo della cabina di regia. Questa struttura di riferimento nazionale per il coordinamento e la promozione di iniziative in materia di programmi di sviluppo è composta dai rappresentanti delle Regioni che hanno siglato l'accordo di partenariato si occuperà dei progetti riguardanti la valorizzazione del territorio e in particolare sulla valorizzazione della Transumanza. (segue) (Gru)