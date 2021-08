Sardegna: 167 lavoratori in scadenza di contratto, a rischio attività hub vaccinali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stop ai lavoratori a tempo determinato che prestano la loro opera prevalentemente la loro opera negli hub vaccinali della Sardegna. Sono 167 e il loro contratto scade oggi: si tratta di assistenti amministrativi e tecnici. Un intoppo non da poco per la campagna vaccinale in corso nell'Isola e che oggi prede l'Open night, l'inoculazione del siero anti-Covid fino alla mezzanotte, una serata dedicata all'immunizzazione per i giovani dai 12 ai 35 anni con tanto di dj set, postazione per i selfie e gadget. La campagna è stata realizzata dall'Ats, in con la Regione e patrocinata dal comune di Cagliari per pubblicizzare l'evento, è "It's open night. C'mon". L'ingresso è libero e senza prenotazione, l'iniziativa è stata organizzata per accelerare le vaccinazioni e aumentare i numeri nell'Isola, nella speranza di arrivare il prima possibile all'immunità di gregge contro il virus. I lavoratori interessati dalla scadenza di contratto appartengono alle categorie A e B e sono gestiti da agenzie interinali. Per portare avanti i servizi da loro svolti serve un bando con la formazione della graduatoria. A settembre dovrebbe essere pubblicato l'avviso ma per la selezione potrebbero servire mesi. Dall'Ats è partita all'assessorato alla Sanità la richiesta di proroga dei contratti ma senza successo. Il rischio concreto è quello del forte rallentamento dell'attività degli hub, particolarmente quelli di Cagliari e Quartu dove prestano servizio un centinaio di questi lavoratori.(Rsc)