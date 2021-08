Rifiuti: Delmastro (Fd'), stracceremo il patto delle tre sinistre monnezzare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le sinistre monnezzare si rimpallano rifiuti per nascondere i loro fallimenti. Luigi de Magistris accoglie 150 tonnellate al giorno di rifiuti di Roma che Raggi in Comune e Zingaretti in Regione non riescono a smaltire. De Magistris, M5s e Pd, i tre volti di una sinistra monnezzara, trattano Napoli come una cloaca. De Magistris conclude il suo mandato attirando monnezza e non turisti a Napoli per garantirsi il 'buen ritiro' a sinistra. Napoli è anche la Terra dei fuochi e, con il problema irrisolto delle ecoballe di Giugliano, De Magistris si fa scaricare 150 tonnellate al giorno di rifiuti da Roma? La prima cosa che, come Fdi, faremo quando governeremo Napoli sarà stracciare il 'patto delle tre sinistre monnezzare': Napoli è la capitale del Sud, non la cloaca maxima dei disastri monnezzari di Pd e M5s". Lo ha dichiarato Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d'Italia e Commissario di Fd'I a Napoli. (Ren)