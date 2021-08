Sardegna: Licheri (M5s) a Solinas, riscriviamo insieme progetti Recovery plan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un invito al governatore Solinas a riscrivere insieme i progetti del Recovery plan è arrivato da Ettore Licheri, capogruppo del Movimento cinque stelle al Senato: "La Sardegna rischia di polverizzare i soldi dell'Europa". L'esponente pentastellato invita il leader sardista a rivedere quanto messo nero su bianco nelle schede dei progetti sul Next Generation Eu già elaborate dai tecnici della Regione: "L'Europa vuole sapere in che modo pensiamo di sollevare il Pil dell'isola - ha detto Licheri -. A questa precisa domanda in quelle schede non c'è risposta. Dividere le risorse in mille rivoli non accontenterà nessuno. Vogliamo puntare sul turismo? - ha aggiunto il capogruppo pentastellato - Bene, convergiamo tutte le energie per ottenere treni, viadotti, ponti e strade. Oppure vogliamo scommettere sulle potenzialità del comparto manifatturiero? Bene, abbiamo pane, gioielli, formaggi e vini ricercati in tutto il mondo: digitalizziamo le nostre aziende e lanciamole sul mercato globale". Per Licheri, "l'incomunicabilità tra Regione e governo centrale sembra solo un pretesto. E per essere ascoltati occorre prima avere qualcosa da dire. Mettiamo da parte personalismi e antipatie, non stiamo parlando di bandiere politiche ma della Sardegna e del futuro di chi la vivrà". (Rsc)