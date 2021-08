Sardegna: corsa contro il tempo per la nuova continuità territoriale aerea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una procedura d'emergenza per l'attivazione in tempi molto rapidi di un nuovo bando della continuità aerea da e per la Sardegna, al quale potrà partecipare qualsiasi vettore, Ita compresa. Il tutto con l'obiettivo di non interrompere le tratte aeree in regime di continuità. Salvo sorprese, sarà questa la soluzione per il nodo continuità territoriale aerea, ipotesi per la quale stanno lavorando i tecnici dell'assessorato ai Trasporti, del ministero e della rappresentanza italiana all'Unione europea. L'obiettivo è cercare una formula giuridica adatta per attivare la procedura di emergenza, come ha confermato l'assessore regionale ai Trasporti, Giorgio Todde, che ha partecipato all'ultimo incontro sul tema. Insomma, una corsa contro il tempo per non interrompere i voli dal momento che Alitalia, in vista della scadenza del 15 ottobre, non sta più emettendo biglietti. In settimana dovrebbero essere definiti i tempi per la gara che sarà bandita dalla Regione. Nel frattempo Ita, la nuova compagnia statale, non ha inserito nessuna rotta sarda nel proprio network. (Rsc)