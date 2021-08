Sardegna: sindaco accostato ad un asino, polemica rovente a Cagliari fra Truzzu e centrosinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Truzzu prenda finalmente una posizione decisa per smentire le fake news". Lo chiede con un'interrogazione la minoranza di centrosinistra in Consiglio comunale a Cagliari. "I manifesti No vax in città? 'Corbellerie' - scrive la consigliera Francesca Ghirra, dei Progressisti, che ha conteso a Paolo Truzzu la poltrona di sindaco nelle elezioni del 2019 -. Il sindaco di Cagliari liquida così i numerosi manifesti comparsi in diverse strade cittadine che recano le scritte 'Vaccinato contagioso', 'No al green pass', 'il vaccino è sperimentale', elencando numeri ingannevoli sui presunti morti da vaccino. Non solo: il primo cittadino sottolinea che gli spazi pubblicitari sono privati e dunque il Comune non ha alcuna responsabilità". L'esponente dei Progressisti continua: "Troviamo queste affermazioni gravissime: in piena emergenza sanitaria, con gli ospedali al collasso e decine di nuovi contagi ogni giorno in città, il sindaco sminuisce la gravità di queste azioni e dichiara di non aver alcuna intenzione di prendere provvedimenti in materia. Non condividiamo questa posizione così debole e remissiva: Cagliari sta pagando un prezzo altissimo a causa del Covid-19, abbiamo contato tantissime vittime, le attività economiche, sociali, educative e culturali sono rimaste a lungo chiuse e anche ora sono in gran parte limitate e il primo cittadino, che dovrebbe essere responsabile della salute e sicurezza di tutte e tutti noi, definisce 'corbellerie' pericolose azioni di disinformazione e diffusione di Fake news". (segue) (Rsc)