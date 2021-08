Sardegna: sindaco accostato ad un asino, polemica rovente a Cagliari fra Truzzu e centrosinistra (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ghirra ha, poi, pubblicato nel suo profilo personale su Facebook la foto di un asino con la didascalia "il mio nuovo amico sostiene che negli spazi pubblicitari privati ognuno possa divulgare i messaggi che gli pare e piace e che le istituzioni non debbano intervenire perché la nostra è una democrazia matura in cui abbiamo tutti gli elementi per formarci una solida opinione. Che corbellerie!". Un chiaro riferimento alle parole con cui il sindaco Truzzu ha giustificato la scelta di non far rimuovere i cartelloni critici contro la vaccinazione anti-Covid. La replica del primo cittadino è affidata ai social: "Oggi sono amareggiato - scrive Truzzu -. Perché c'è un consigliere della minoranza, che nel tentativo di fare la simpatica, mi offende personalmente. Quando ho iniziato l'attività politica ho promesso a me stesso che mai sarei sceso a un livello così basso, e mai riusciranno a portarmici. Perché ho la convinzione che la politica sia ben altro. Sia prima di tutto rispetto e serietà. A proposito di asinate, ad Ancona, dove governa il centrosinistra, si sono comportati esattamente come a Cagliari". (Rsc)