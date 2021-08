Vaccino: Verdoliva (Asl Napoli 1), a Napoli possiamo fare 15mila dosi al giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il green pass si può ottenere con i vaccini e anche con solo un tampone. Il ciclo vaccinale deve essere iniziato e poi completato, è l'unica azione possibile per far finire la pandemia. Quelli ricoverati soprattutto in terapia intensiva sono soprattutto i non vaccinati. Non c'è nessun problema per disponibilità di dosi. Le 50mila settimanali sono al di sotto delle nostre possibilità che possono riguardare almeno 15mila al giorno e dichiarare così Napoli completamente vaccinata come per l'isola di Capri". Lo ha detto Ciro Verdoliva, direttore generale Asl Napoli 1 Centro, intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia. Infine il direttore sanitario ha precisato il ruolo dell'Asl Na1 per l'arrivo dei profughi afghani: "Il presidente De Luca ci ha chiesto di preparare l'accoglienza dei profughi. Oggi abbiamo 127 ospiti, 1 al Loreto positivo, in quarantena ed è la competenza che l'Asl 1 ha dato nell'ambito di Protezione civile. Non faremo mancare il supporto sanitario". (Ren)