Molise: giovedì torna a riunirsi il Consiglio regionale

- Passata la lunga parentesi feriale riprende l'attività degli organismi della regione Molise. Il presidente Salvatore Micone ha convocato per giovedì 2 settembre, con inizio alle 9:30, la prima seduta del Consiglio regionale. Nella prima parte della riunione l'Assemblea si occuperà dell'esame e della discussione di una serie di documenti politici come interrogazioni e interpellanze fra le quali spiccano quella del consigliere Romagnuolo, sulla "Situazione Arpa Molise. Impegno al presidente della Giunta"; Fanelli su "Criteri per la ripartizione delle risorse nazionali, europee e del Pnrr per il Molise. Impegno al presidente della Giunta Regionale"; Greco, Primiani, De Chirico e Nola riguardante "Obblighi di pubblicazione sito regione Molise e Consorzio per lo sviluppo industriale di Campobasso e Boiano, sezione 'Amministrazione trasparente'"; Fontana, De Chirico, Manzo, Primiani, Greco e Nola, riguardante "Concessione autorizzazioni per nuove installazioni impianti di energia rinnovabile sul territorio regionale-linee di indirizzo per la salvaguardia del territorio - sospensione autorizzazioni"; Primiani, Greco e Nola, ad oggetto "Vaccino salvavita - Terapia desensibilizzante - Its immunoterapia specifica"; Greco, Primiani, Nola, De Chirico, Manzo, Fontana e Facciolla, ad oggetto "Emergenza Pronto soccorso Isernia". (segue) (Gru)