Sardegna: blitz antidroga dei Carabinieri ad Oristano, 3 arresti e 230 chili di marijuana sequestrati

- Duecentotrenta chili di marijuana sequestrati e tre persone arrestate: è il risultato di un'operazione antidroga dei Carabinieri di Oristano. In manette sono finiti Gianluca Sanna, di 35 anni, già noto alle Forze dell'ordine e finito nei guai per spaccio nel 2018, Alessandro Murru, di 42, e Luigi Murgia, di 33. I tre sono difesi dagli avvocati Carlo Fìgus e Antonella Piredda. I militari hanno scoperto la droga transitando in via Lazio: ad attirarli un forte odore di marijuana proveniente dal garage di un'abitazione. La successiva perquisizione ha permesso di scoprire i tre arrestati mentre confezionavano la cannabis. Sotto sequestro sono finiti 77 sacchetti termosaldati per un totale di 230 chili di droga. Sanna, Murru e Murgia sono stati rinchiusi nel carcere di Massama. (Rsc)