Napoli 2021: Maresca, andremo al ballottaggio, sarà uomo contro uomo

- Non credo ai sondaggi ma faccio fede al territorio con la partecipazione dei nostri incontri dove c'è entusiasmo per recidere con il passato. La gente avrà fiducia verso di noi che siamo l'unico progetto credibile. La partita si giocherà al secondo turno, uomo contro uomo. Vista la frammentazione saremo al ballottaggio dove sarò io contro il mio avversario". Lo ha detto il candidato sindaco di centrodestra per Napoli Catello Maresca intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia. "Questa è la settimana decisiva, sto controllando tutti i candidati e spero non ci sfugga niente - prosegue - Ho chiesto massima attenzione sulle liste perché è l'immagine esteriore sulla visione di Napoli". Poi ha aggiunto: "Ho preferito parlare di progetti e contenuti. Tutti coloro che si sono avvicinati a noi hanno condiviso una visione di città e di metodo attraverso la professionalità sul campo. Chi partecipa al nostro progetto è accomunato da una sensibilità che mette il proprio impegno al servizio di Napoli. Questo è stato anche il senso della mia scelta". Sulle municipalità Maresca ha spiegato: "Abbiamo pronta la delibera di modifica. Hanno funzionato poco e male, rappresentano uno spreco di risorse perché non sono riuscite ad essere le istituzioni di prossimità che servono ai cittadini. In media ci sono 100mila abitanti per municipalità e queste dovrebbero dare delle risposte. Vogliamo scegliere anche persone idonee per rappresentarle". (Ren)