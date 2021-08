Lavoro: Ronghi (Cnal), escluso dalla visione politica dei partiti e dei candidati sindaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Governo deve porre in essere un intervento straordinario urgente ed efficace per il mondo del lavoro operante all'interno del circuito delle piccole e medie e, che continua ad essere colpito da una grave emorragia di posti di lavoro". E' quanto afferma il segretario generale di Cnal, Salvatore Ronghi."Temi come l'abolizione del reddito di cittadinanza, lo ius soli, il ddl Zan, non sono prioritari ed allontanano l'attenzione dalla principale problematica italiana che riguarda la difficile sopravvivenza delle piccole e medie imprese e la disoccupazione, che penalizza soprattutto il Sud insieme con il lavoro nero e l'illegalità diffusa - sottolinea Ronghi - L'emergenza lavoro è lontana dall'attenzione della politica nazionale ma anche di quella locale che vede candidati Sindaci distanti dalle problematiche del lavoro". Per Ronghi "le forze politiche, strumentalmente, attenzionano il problema del lavoro solo quando scoppia la crisi nella grande fabbrica e, intanto, migliaia di piccoli imprenditori hanno chiuso le proprie attività e non riapriranno i battenti dopo quest'estate con migliaia di posti di lavoro che sono andati e andranno persi. Lanciamo la sfida al Presidente del Consiglio dei Ministri Draghi per un intervento urgente di abbattimento fiscale a vantaggio delle piccole e medie imprese e di riduzione del cuneo fiscale, che rappresenta una misura fondamentale per risollevare il mondo del lavoro, e per dare un veloce e concreto impulso alla attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza", conclude Ronghi. (Ren)