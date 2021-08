Sardegna: con due milioni di arrivi il turismo dell'Isola sorride a metà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Otto milioni di presenze in Sardegna per la stagione estiva 2021. Sono le proiezioni di Federalberghi che certifica per l'estate in corso i due milioni di arrivi. Un risultato ritenuto soddisfacente metà dopo una stagione difficile (quella del 2020), tenuto conto che nel periodo pre Covid si arrivava a toccare la quota di 16 milioni di presenze in un intero anno. Dopo i difficili mesi di giugno e luglio, agosto ha permesso di recuperare in parte il terreno perduto. Ma alle porte c'è l'ingresso in zona gialla. "Eventuali limitazioni legate ad una zona gialla non avranno conseguenze catastrofiche – commenta Paolo Manca, presidente di Federalberghi Sardegna -. L'immagine potrebbe avere dei danni ma gli stranieri arriverebbero comunque". In ogni caso i dati sono confortanti: "Otto milioni di presenze? - commenta Manca - . Siamo a metà del guado e va benissimo così. Tanti gli italiani che hanno scelto l'Isola ma si attendono anche gli stranieri i cui arrivi, spiega il presidente di Federalberghi - si faranno vivi, in proporzione all'evolversi della situazione". In ogni caso sono stati meno degli anni pre Covid a causa delle misure di restrizione. I risultati parziali della stagione turistica sono accolti con favore anche dall'assessore regionale al Turismo, Gianni Chessa, per il quale l'arrivo degli stranieri a settembre permetterà un ulteriore recupero "Molti resort – argomenta Chessa - hanno numeri pari al 2019, un anno record. La Sardegna ha guadagnato l'80 per cento rispetto al 2020". (Rsc)