Vaccini: in Sardegna esposto di Mura-Frailis (Pd) per messaggi falsi e intimidatori su campagna (2)

- "I messaggi contenuti nei manifesti contengono diversi elementi fuorvianti e falsi - scrivono i parlamentari democratici - tesi a insinuare in chi legge paura e diffidenza verso il vaccino anti-Covid. Di per sé già questo, nel pieno di una pandemia tutt'altro che sconfitta e rispetto alla quale il vaccino è l'unica arma disponibile, diventa fattispecie che mette a rischio l'incolumità pubblica e i singoli cittadini". "Oltre a individuare il vaccino come nemico, come causa di infezione e di pericolo" - precisano Mura e Frailis -, quanto riportato sui manifesti indica come 'contagioso il vaccinato', circostanza 'scientificamente falsa' che realizza 'una fattispecie di pericolo per i vaccinati, attribuendo loro lo stigma di 'contagiosi'. Il No al Green pass rappresenta l'invito a non rispettare la legge che invece impone che per accedere a determinate attività sia obbligatorio disporne" aggiungono i parlamentari del Pd. (Rsc)