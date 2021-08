Sud: eurodeputato Pedicini nominato vicepresidente Movimento 24 agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio Pino Aprile per avermi scelto per questo ruolo". Così l'eurodeputato Piernicola Pedicini ha commentato la nomina a vicepresidente del Movimento 24 agosto - Equità territoriale (M24A-ET). "Anche investito di questa funzione - prosegue - continuerò a battermi per il rispetto delle indicazioni europee sulla ripartizione dei finanziamenti del Recovery Fund. Una battaglia che porto avanti convintamente da tempo e che ora intendo rafforzare grazie alla collaborazione degli esperti del M24A-ET che già ha dato i primi importanti risultati, come quelli ottenuti nell'analisi del regolamento europeo sul Recovery fund che ci ha consentito di capire che il 70 per cento dei soldi del RF spetta al Mezzogiorno. È un punto fondamentale della mia battaglia politica e anche dell'agenda del Movimento e che dimostra una capacità di reazione del Sud senza precedenti", conclude Pedicini. (Ren)