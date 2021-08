Elezioni amministrative: M5s, mercoledì il FirmaDay a Salerno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I parlamentari Angelo Tofalo, Andrea Cioffi e Nicola Provenza mercoledì 1 settembre dalle ore 8.30 alle 20 hanno organizzato il FirmaDay del Movimento 5 Stelle a Salerno. "Chiunque voglia firmare per consentire la presentazione della lista del Movimento 5 stelle alle prossime elezioni amministrative per il Comune di Salerno, potrà farlo presso la sede del Movimento, in via Fieravecchia 7, a Salerno", spiega una nota. "In questi mesi - continuano i parlamentari Salernitani - abbiamo lavorato duramente, insieme ai rappresentanti delle altre liste della coalizione guidata dalla candidata sindaca Elisabetta Barone, per dare alla città di Salerno una valida alternativa, seria e credibile, per invertire il trend negativo che vive la città dopo 30 anni di amministrazione monocolore". (Ren)