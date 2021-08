Sardegna: turisti vandali spezzano stallatiti millenarie del Supramonte di Urzulei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stallatiti e staglamiti provenienti dalle grotte del Supramonte di Urzulei sono state rinvenute nello zaino di turisti tedeschi che hanno "vandalizzato" autentiche opere d'arte della natura per la cui formazione occorrono migliaia di anni. La scoperta è stata raccontata nella pagina Facebook dell'associazione "Sardegna rubata e depredata" che riferisce spesso di razzie di sabbia e ciottoli dai litorali dell'isola. Il gruppo di turisti germanici, con la passione per il trekking e la natura selvaggia della Sardegna, reduce da una giornata di impegnativo trekking nel territorio di Urzulei, una delle zone più selvagge e inaccessibili della Sardegna, ha fatto tappa in un ristorante di Tortolì. Al termine della consumazione, un componente del gruppo ha dimenticato il suo zaino nel locale. Inutili i tentativi di renderglielo, il personale del ristorante lo ha aperto alla ricerca di documenti utili per rintracciare lo sbadato turisti. Proprio in questa occasione è stata fatta la scoperta. La mancanza di qualunque documento, oltre al fatto che il conto è stato saldato con strumenti di pagamento non tracciabili, ha reso inutile la denuncia ai Carabinieri. "Resta solo il profondo rammarico e il senso di impotenza che derivano da comportamenti criminali e inaccettabili come questo - si legge nella pagina Facebook di 'Sardegna rubata e depredata' - e rimane irrisolto il quesito se è realmente questo il genere di turismo per niente sostenibile e del tutto irrispettoso del quale abbiamo bisogno?". (Rsc)