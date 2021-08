Scuola: Decaro (Anci), finanziamenti per edilizia scolastica light, su trasporti non ci saranno problemi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per le scuole i Comuni hanno "ottenuto un ulteriore finanziamento per la cosiddetta edilizia scolastica 'light', ovvero dei piccoli interventi che ci permettono di ampliare gli spazi a disposizione dei ragazzi che vengono utilizzati come aule in modo da mantenere il distanziamento". Lo ha detto Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell'Associazione nazionale comuni italiani (Anci), ospite del programma "Timeline", su Skytg24. "Normalmente sono risorse - ha aggiunto Decaro - che servono a modificare delle strutture, che possono essere i corridoi, le palestre, alcune parti dei laboratori che diventano delle aule, o sono interventi come il ripristino della guaina impermeabilizzante per rimettere a nuovo alcuni locali che magari non erano utilizzati da un po' di tempo. Abbiamo anche la possibilità di affittare altre strutture vicine alle scuole che hanno bisogno di altri spazi, o di affittare o acquistare delle strutture modulari prefabbricate da utilizzare temporaneamente. Questo lo abbiamo fatto l’anno scorso, e qualche scuola lo sta facendo in questi giorni. Rispetto al distanziamento, quindi, almeno nelle scuole elementari e medie non dovremmo avere problemi. Qualche problema c’è, invece, sugli istituti superiori dove i laboratori sono fondamentali per la didattica, però ci dovrebbero venire incontro quelle risorse, uguali al 2020, e che sono arrivate anche quest’anno". (segue) (Rin)