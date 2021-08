Sardegna: il sindaco ammette, a Villasimius "una ventina" di casi di Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarebbero "una ventina" i casi di Covid a Villasimius, un dato che ha convinto il sindaco, Gianluca Dessì a emanare un'ordinanza sull'uso obbligatorio delle mascherine, valida da ieri. "Siamo passati da 7 a una ventina di casi - ha dichiarato il primo cittadino in un video pubblicato sulla pagina social ufficiale del Comune, poi rimosso - in un paese turistico difficile evitare gli assembramenti ma abbiamo evitato spettacoli e concentri dando spazio a piccoli artisti di strada". La situazione in paese viene seguita anche dal responsabile comunale della protezione civile. "Il primo caso - spiega il sindaco rispondendo a chi ha definito tardiva l'ordinanza - lo abbiamo scoperto il 2 agosto, nell'ultima settimana sono cresciuti. Ho cercato di non fomentare allarmismi all'interno della comunità, non fatevi abbindolare da quattro galline sui social che non fanno un pollaio. Serve prudenza, non si è immuni col vaccino, ma il contagio può avvenire ugualmente. Non mi risultano casi di variante Delta". (Rsc)