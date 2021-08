Covid: Verdoliva (Asl Napoli 1), terapie intensive piene di non vaccinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non ci siamo mai fermati, con questa settimana offriamo 50mila somministrazioni senza prenotazione. Ci aspettiamo al ritorno delle vacanze una maturazione dei cittadini e di permetterci di superare il 68 per cento a Napoli per arrivare almeno all'80 per cento entro settembre. Abbiamo scelto la modalità di non prenotazione in modo che i cittadini possano trovare in qualsiasi momento la possibilità di fare il vaccino". Lo ha detto Ciro Verdoliva, direttore generale Asl Napoli 1 Centro, intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia. Poi ha aggiunto: "La guardia deve essere mantenuta alta. L'esperienza e i comportamenti, i vaccini come le misure preventive ci permettono di affrontare meglio la situazione. Il mondo non sta vivendo non solo la pandemia ma altre emergenze come in Afghanistan con notizie che si accavallano e per questo l'informazione ha preso più piede su tale tema". Il manager ha fatto poi il punto su questo mese: "Agosto è andato bene perché i numeri sono stati assorbiti, gli ospedali stanno andando avanti da mesi e riprendono quella "normalità", in quanto non esistono solo nosocomi dedicati al virus".(Ren)