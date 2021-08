Napoli 2021: Clemente, io vittima di camorra agisco con trasparenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Io 'professionista dell’antimafia'? Non me la prendo perché il mio volto è pulito, le cose che faccio sono trasparenti". Così Alessandra Clemente, 34 anni, candidata sindaco di Napoli in una intervista a "Il Fatto Quotidiano". Sulla questione del figlio del boss Antonio Piccirillo, che ha rinnegato il padre e la cultura camorristica, aggiunge: “Ci accomuna la violenza che abbiamo patito. Io ho visto morire mamma, Silvia Ruotolo, una donna senza colpa, lui si è ribellato al destino che vuole un figlio di un gangster divenire, per via ereditaria, un gangster”. E continua: "La colpa di essere figlia e testimone di quello scempio, la colpa di essere inseguita dalle parole di compatimento o anche dalle domande insinuanti o solo banalmente malevoli. Una dimensione che mi travolgeva, come se mamma fosse stata imprevidente a trovarsi in quel posto a quell’ora. E la mia colpa di essere rimasta sola, di vivere immersa in un ricordo perpetuo, marmoreo". Sul valore salvifico della politica attiva ha sottolineato: "La chiamata in giunta da parte di de Magistris è stato un momento così traumatico e perdutamente elettrizzante, mi ha dato il piacere di guardare al futuro". "La politica ti fa fare anche bellissime cose - aggiunge - Vedere un asilo o un centro per giovani, anche piccolo, anche provvisorio, che sei riuscita a realizzare ti apre il cuore. Amministrare, anche nel caos di una città come questa, mi dà gioia, mi fa sentire utile, mi concede un’esperienza speciale. Un marciapiede, un albero, una gara d’appalto fatta con limpidezza sono risultati meravigliosi. Mica ci sono solo le 'stese' dei camorristi a travolgere il senso del bene comune? La corruzione quanto male fa? E quanto bene fa la trasparenza, la sincerità?". E alla provocazione sulle sue possibilità di vittoria alle amministrative risponde: "Per vincere devi mostrare di avere il coraggio di perdere. E poi un momento, prego: in consiglio comunale sono entrata con cinquemila preferenze. Poche decine in meno di quelle di Mara Carfagna. Quindi qualcosa si è mosso". (Ren)