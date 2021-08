Sardegna: il virus della "lingua blu" preoccupa il mondo agropastorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 28.404 i capi coinvolti, dei quali 2.290 presentano i sintomi e ben 107 sono morti. Dodici, invece, i focolai sospetti che riguardano 2.198 capi, 13 dei quali presentano sintomi riconducibili alla blue tongue. Sono questi i numeri dell'epidemia della "lingua blu" che sta colpendo gli allevamenti ovini della Sardegna con 32 Comuni coinvolti, in particolare nelle province di Nuoro, in Ogliastra e nell'oristanese. L'appello che arriva dalle organizzazioni agricole, in particolare da Coldiretti, è chiaro: "Bisogna reperire i vaccini da fare subito, anche se siamo in ritardo - spiega Battista Cualbu, presidente di Coldiretti Sardegna -. Ora cerchiamo di salvare tutte le pecore non ancora colpite dal virus. La crescita repentina dei focolai testimonia che il morbo della blue tongue si sta espandendo a macchia d'olio questo significa che adesso occorre lasciare da parte le polemiche e concentrare le forze per fermare il morbo mettendo in sicurezza gli allevamenti (ci sarà tempo per approfondire se ci sono stati degli errori e conoscere chi li ha commessi), e cominciando a vaccinare laddove non si è fatto dalle zone più a rischio. Avremo un incontro a Sassari con i responsabili della Asl per capire quali strategie intendono adottare loro per arginare l'emergenza - aggiunge Cualbu -. Noi al tavolo porteremo le nostre proposte: Butox per tutti, vaccinazione da completare subito e verificare, senza perdere tempo, i danni già causati dal morbo, procedendo poi ai ristori per le aziende danneggiate". (segue) (Rsc)