Napoli: Iovino, incidente mortale su 162, riaccendere riflettori su sicurezza arteria

- "La morte di un ragazzo di appena 20 anni e il ferimento di suoi tre coetanei a epilogo di un incidente sulla Statale 162, deve farci riflettere sul livello di sicurezza di un'arteria sulla da anni continuiamo a contare troppe vittime. È evidente che le opere realizzate per la ripavimentazione di tratti della Statale non bastano ancora a porre un freno quella che negli anni scorsi si è tramutata in un'autentica mattanza. In attesa che siano ricostruite le cause del drammatico schianto, sto valutando iniziative istituzionali per riaccendere i riflettori sulla pericolosità di un'arteria percorsa ogni giorno da migliaia di automobilisti. Alla famiglia di Pasquale Somma, il giovane che ha perso la vita nell'incidente dell'altra notte, originario di Saviano e talentuoso giocatore del Cimitile Calcio, vanno le mie condoglianze e la mia vicinanza". Lo dichiara il deputato del Movimento 5 stelle Luigi Iovino, all'indomani dell'incidente stradale verificatosi sulla Statale 162, all'altezza di Pomigliano d'Arco, che ha fatto registrare il bilancio di un morto e tre feriti.(Ren)