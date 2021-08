© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, "per la la prima volta dal 5 luglio, si registra in Liguria un Rt al di sotto dell’1, per la precisione 0,9". Lo scrive su Twitter il presidente della regione Liguria e cofondatore di Coraggio Italia, Giovanni Toti. "Questo grazie anche alla nostra campagna vaccinale che sta procedendo spedita e ci permette di restare in zona bianca. Forza Liguria, avanti così", conclude. (Rin)