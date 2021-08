Libri: Laboccetta, politica metta cultura al primo posto per rinascita nazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ieri a Bisceglie chi ha avuto la fortuna ed il privilegio di assistere alla serata conclusiva della rassegna ‘Libri al borgo’ promossa da oltre un decennio dal buon Sergio Silvestris porterà per lungo tempo nel cuore le emozioni che al numerosissimo pubblico ha regalato Marcello Veneziani con la sua ‘Leggenda di Fiore"l’ edita da Marsilio. Veneziani, accompagnato dalla splendida voce del doppiatore Luca Violini ha strappato applausi a scena aperta ad un uditorio attento ed appassionato. Grazie a Dio, soprattutto dal Sud stanno ripartendo alla grande iniziative ed incontri culturali che lasciano ben sperare. Se la politica non rimetterà al posto d'onore la cultura la ripartenza della Nazione rimarrà sempre in una faticosa salita”. Lo dichiara Amedeo Laboccetta, già deputato, Presidente di Polo Sud. (Ren)