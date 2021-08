Sardegna: a Villasimius mascherine obbligatorie all'aperto ma è mistero su numero contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uso della mascherina anche all'aperto a Villasimius. Lo dispone l'ordinanza firmata dal sindaco, Gianluca Dessì. La disposizione è valida fino al prossimo 15 settembre ed è volta ad arginare l'aumento dei contagi da Covid-19 nel paese del sud-est della Sardegna, una delle più note località turistiche dell'isola. La situazione riguardo al numero dei positivi non è stata resa nota dall'amministrazione comunale che continua a mantenere uno stretto riserbo sull'argomento. L'uso della mascherina è obbligatorio anche all'aperto, soprattutto qualora non sia possibile mantenere un'adeguata distanza interpersonale. Ordinanza tardiva sull'obbligo di mascherine anche all'aperto e silenzio da parte del sindaco di Villasimius nei mesi cruciali della stagione turistica sulla situazione dei contagi da Covid in paese. I consiglieri di minoranza Luisella Cadoni, Enrico Cogoni, Pino Gagliardo e Tore Sanna criticano l'operato dell'amministrazione comunale. L'ordinanza emanata ieri dal primo cittadino, secondo gli esponenti dell'opposizione, contiene "una serie di prescrizioni che, vista la situazione attuale, rischiano di essere un rimedio poco efficace, e pur sempre necessario, nei confronti della preoccupante diffusione della variante Delta del Covid anche qui a Villasimius". (segue) (Rsc)