Incendi: Papatheu (FI), bene dichiarazione stato emergenza, ma servono scelte sinergiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene la dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei ministri in relazione agli incendi per quattro regioni, Sicilia, Sardegna, Calabria e Molise, ma occorrono una visione d’insieme e scelte sinergiche". Lo dichiara, in una nota, la senatrice di Forza Italia, Urania Papatheu. "Uno dei possibili interventi - prosegue - è quello di investire, defiscalizzando, sugli strumenti di innovazione tecnologica per prevenire i roghi. Serve, comunque, una pianificazione complessiva per scongiurare - conclude Papatheu - fenomeni che ormai si ripetono da decine di anni". (Com)