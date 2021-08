Sardegna: Coldiretti, bene stato emergenza incendi, subito indennizzi e innalzamento limiti pascolamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Coldiretti Sardegna chiede interventi strutturali per ricreare le condizioni economiche e sociali affinché si contrasti l'allontanamento dalle campagne e si valorizzino quelle funzioni di vigilanza, manutenzione e gestione del territorio svolte dagli imprenditori agricoli anche nei confronti delle azioni criminali che sono un danno per l'intera collettività "a cominciare - evidenzia il direttore di Coldiretti Sardegna, Luca Saba - dall'innalzamento dei limiti di pascolamento nelle superfici forestali che oggi sono molto bassi con sole 3 pecore ad ettaro. Allo stesso tempo dal ministero consentano che le Pratiche locali tradizionali (Plt) abbiamo tara 30 e non 70. Da quando le tare sono aumentate gli animali non hanno più pascolato nelle zone forestali e di conseguenza hanno creato un enorme carico d'incendio sui boschi". (Rsc)