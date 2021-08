Napoli: Maresca, sostegno a categoria scuolabus, servono risposte credibili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tra poche settimane riparte la scuola e ancora non sappiamo in che modalità i nostri bambini potranno tornare in classe. In questo clima di incertezza a pagarne le spese sono anche loro, i circa 138 operatori del trasporto scolastico di Napoli, unica realtà autorizzata dal Comune che vive esclusivamente con le rette delle famiglie. Uomini e donne che per anni hanno garantito un servizio di grande responsabilità alla città e che oggi sono allo stremo. Bisogna intervenire subito per tutelare la categoria. È per questo che stamattina ho voluto incontrarli. Per portare loro il mio sostegno, ma anche per capire sul campo quali strumenti giuridici utilizzare per disciplinare la loro attività come servizio pubblico. È questo il modello che vogliamo per Napoli: dare risposte credibili e immediate alle esigenze delle famiglie napoletane". Lo scrive su Facebook Catello Maresca, candidato sindaco del centrodestra a Napoli. (Ren)