Salerno: Tofalo (M5s), conti in rosso al Comune, si vendono beni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'analisi degli atti finanziari del Comune di Salerno certificano la sofferenza dei conti comunali. Una sofferenza certificata dalla vendita di spazi e beni comuni che assottigliano ulteriormente la consistenza economica di Palazzo di Città e mostrano la debolezza finanziaria delle casse comunali". Così il deputato del Movimento 5 stelle, Angelo Tofalo, in merito all'approvazione in giunta del bilancio consuntivo e preventivo del Comune di Salerno e prossimo all'esame dell'aula Consiliare. "E' lo stesso dirigente del settore che certifica la difficoltà, introducendo come misura straordinaria l'alienazione di piazze, spiagge, e locali comunali - prosegue Tofalo - Così torna in vendita piazza Mazzini, attualmente riservata ad un parcheggio e poi via Vinciprova. Se vendute, oltre ad essere sottratte al pubblico, saranno oggetto di costruzioni, con conseguente consumo di suolo in una città già satura. Poi si immagina anche la vendita di due lidi e dell'Info Point del Capitol", prosegue ancora il deputato salernitano del Movimento 5 Stelle". "E' tempo di cambiare rotta, di mettere in ordine i conti, di assicurare un futuro alle nuove generazioni. Così la città sta morendo e si sta impoverendo", conclude Tofalo. (Ren)