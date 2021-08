© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Piemonte il 75 per cento dei pazienti ricoverati in ospedale per Covid non è vaccinato. In particolare, dei 12 ricoveri in terapia intensiva, 9 riguardano pazienti non vaccinati, mentre gli altri tre sono pazienti vaccinati ma con un quadro clinico serio per patologie pregresse. Dei 144 ricoveri in terapia ordinaria 108 non sono vaccinati. (Rpi)