Sardegna: il "giallo" del video del sindaco di Villasimius rimosso su situazione Covid

- A Villasimius non si placano le polemiche sul ritardo dell'amministrazione comunale nel fornire le notizie sulla situazione Covid in paese. In un video, poi rimosso, il sindaco Gianluca Dessì ha parlato di 20 casi ufficiali ma, scrivono in un comunicato i consiglieri di minoranza Luisella Cadoni, Enrico Cogoni, Pino Gagliardo e Tore Sanna, il video "nel giro di poche ore è misteriosamente scomparso: è stato cancellato". Sul perché di questo dietro-front la minoranza ha una spiegazione: "Durante il suo intervento - dicono i consiglieri di minoranza - ha mostrato ripetutamente un elenco di nominativi di persone, a suo dire, positive al Covid, con tanto di nomi e cognomi, indirizzi, eccetera, chiaramente visibili e leggibili nei numerosi fermo immagine (il diavolo fa le pentole, ma non i coperchi) che stanno circolando sui social". Luisella Cadoni, Enrico Cogoni, Pino Gagliardo e Tore Sanna evidenziano anche le "gravissime frasi che ha pronunciato nei confronti di cittadine e cittadini che, liberamente, hanno espresso le loro opinioni sui social. Gravissimo e altamente offensivo il definire "galline" le donne, le cittadine, che esprimevano perplessità e qualche critica, neppure pesante, sulla gestione dell'emergenza sanitaria. Quindi, da un lato un atto irresponsabile di grave offesa nei confronti di nostre concittadine e di lesione di diritti inalienabili di altri cittadini i cui nomi sono stati gettati in pasto alla pubblica opinione - concludono i consiglieri di minoranza - dall'altro lato, la mancanza di coraggio nell'assumersi le proprie responsabilità di fronte ai fatti compiuti e alle cose dette: il rimedio peggiore del male. In conclusione attendiamo pubbliche scuse e maggiore cautela e prudenza nelle comunicazioni istituzionali". (Rsc)