Reddito cittadinanza: Tajani (FI), Sud non ha bisogno di assistenzialismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso di una conferenza stampa a Bari, il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, ha dichiarato di non condividere "la politica del Reddito di cittadinanza, perché fa perdere dignità ai giovani. Questo non significa - ha chiarito - che siamo contrari a dare assistenza a chi ne ha davvero bisogno, come le persone con disabilità o le donne che non hanno pensioni di reversibilità". Il Nord "deve fare il Nord, deve continuare crescere, non deve fare assistenzialismo al Sud, perché il Sud non ha bisogno di assistenzialismo", ha concluso il Tajani. (Rin)