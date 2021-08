Afghanistan: migliaia i profughi ospiti da oggi in centro della Cri di Avezzano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 2.000 persone in fuga dall'Afghanistan saranno trasferite, in questi giorni, presso il Coe - Centro operativo emergenze della Croce rossa italiana ad Avezzano. L'operazione è sotto il coordinamento della Protezione civile e in collaborazione con il ministero della Difesa. Gli arrivi - si legge in una nota della Croce rossa italiana (Cri) - sono cominciati ieri sera e continueranno sia nella giornata di oggi che nei prossimi giorni. "Un'operazione come questa, per dimensione e per i tempi ristrettissimi - sottolinea il capo dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio - è stata possibile grazie a uno straordinario lavoro di sinergia che è il fondamento del servizio nazionale della Protezione Civile. Croce rossa, Difesa, Volontari insieme con la regione Abruzzo e gli enti territoriali hanno lavorato insieme senza sosta e continueranno a lavorare per garantire a tutti la migliore assistenza. A loro va il mio personale ringraziamento a nome di tutto il servizio nazionale". (segue) (Com)