Afghanistan: migliaia i profughi ospiti da oggi in centro della Cri di Avezzano (2)

- "L'apertura della nostra struttura di Avezzano alla popolazione afghana in fuga - sottolinea Francesco Rocca, presidente della Croce rossa italiana e della Federazione internazionale delle società di Croce rossa e Mezzaluna rossa (Ifrc) - rappresenta una delle operazioni di accoglienza più grandi e complesse della Croce rossa da sempre. Sono centinaia i volontari giunti da tutta Italia per fornire accoglienza, supporto psicologico e sanitario a queste persone vulnerabili, dimostrando una volta di più e in piena emergenza Covid-19, cosa significa essere 'un'Italia che aiuta'. Ma il Movimento internazionale della Croce rossa non abbandona né abbandonerà la popolazione afghana nel Paese di origine. Stiamo lavorando senza sosta per sostenere milioni di persone in Afghanistan colpite, oltre alla grave crisi in atto, anche dal Covid-19 e da una gravissima siccità che mettono a rischio la vita di tanti". (segue) (Com)