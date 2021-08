Napoli: Rispoli e Schiavo (Fd'I), riportare viale Augusto a suo splendore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le soluzioni per riqualificare la strada simbolo del quartiere di Fuorigrotta ci sono e se realizzate la strada potrebbe tornare a colorarsi di verde non solo con le storiche palme degli anni 30 ma anche con nuovi alberi utili anche a ridurre l'impatto ambientale - continuano gli esponenti del partito guidato da Giorgia Meloni - allo scopo esiste un interessante progetto degli studenti della facoltà di architettura, diretti dalla professoressa Emma Buondonno del dipartimento di progettazione urbana della Federico II, che prevede la piantumazione di quasi Palme nane, Pini, Querce, Oleandri e Platani. Occorre, dunque, realizzare quel risanamento ambientale che possa riequilibrare il rapporto verde-abitanti necessario a garantire una migliore qualità della vita nella nostra città, una sensibilità che, in questi anni, la sinistra non ha mai mostrato di avere portando alla distruzione del verde pubblico in città un po' ovunque e particolarmente nel quartiere di Fuorigrotta", concludono. (Ren)