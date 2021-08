Sardegna: Open night vaccinale il 31 agosto alla Fiera di Cagliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "It's open night. C'mon": è lo slogan della campagna di comunicazione realizzata dalla Regione tramite Ats presente sui canali social per pubblicizzare la data dell'Open night vaccinale che si terrà il 31 agosto, all'hub della Fiera di Cagliari. Gadget colorati per tutti coloro che andranno alla fiera, una postazione per i selfie con l'hashtag vaccinati e un dj set dalle ore 20 alle ore 24 per una serata all'insegna della leggerezza, ma sempre con la massima tutela della salute, ed evitando qualsiasi assembramento. La campagna "It's open night. C'mon" è stata studiata con una grafica che strizza l'occhio a giovani e giovanissimi (dai 12 ai 35 anni) che ancora non hanno ricevuto il vaccino anti Covid-19, per invogliare ad effettuare l'immunizzazione e tornare così a fare in sicurezza tutte le attività ludiche, scolastiche, universitarie e sportive. L'accesso è libero sino alla mezzanotte, senza alcuna prenotazione. L'iniziativa cerca di raggiungere il maggior numero di giovani, in particolare la fascia 12-25 anni, e motivarli a vaccinarsi, con uno stile della campagna che riecheggia quello usato per gli eventi di svago dedicati ai giovani, veicolando il messaggio implicito che il vaccino è l'unica strada per tornare alla vita normale e divertirsi insieme agli altri. L'iniziativa comprende la realizzazione di una campagna social con card promozionali e, presso la Fiera, l'allestimento di un dj set e di postazioni per i selfie da fare dopo il vaccino, da postare con l'hashtag vaccinati. (segue) (Rsc)