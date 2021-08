Sardegna: Mura-Frailis (Pd), esposto in Procura Cagliari per manifesti contro la vaccinazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo predisponendo un esposto da depositare presso la Procura di Cagliari in relazione all'affissione di manifesti che contestano l'efficacia del vaccino anti-Sars Cov2. Riteniamo che non possano essere diffusi messaggi così fuorvianti e pericolosi per la salute pubblica in un momento così delicato della pandemia. Riteniamo altresì perfino più grave che ne sia stata autorizzata l'affissione". Lo rendono noto i deputati del Partito democratico, Romina Mura e Andrea Frailis, intervenendo a seguito della comparsa nella città di Cagliari di grandi manifesti recanti le scritte "Vaccinato contagioso/no al Green pass" e "Il 'vaccino' è sperimentale/non siamo cavie", con l'indicazione di dati riferiti alla "Banca dati europea di sospette reazioni avverse al farmaco". (Rsc)