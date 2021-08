Trasporti: Bellanova, iniziativa Bonaccini per gratuità a studenti punto di riferimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La viceministra alle Infrastrutture e presidente di Italia viva, Teresa Bellanova, giudica una "bella" iniziativa quella della regione Emilia Romagna che prevede bus e treni regionali gratuiti per studentesse e studenti under 19. "Un buon modo per invogliare all'uso del mezzo pubblico e alla sostenibilità del trasporto e che, come sottolinea il Presidente Bonaccini, sta avendo ottimi riscontri", aggiunge su Facebook per poi rimarcare: "Una buona pratica che può essere punto di riferimento anche per le altre Regioni". (Rin)