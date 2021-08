Sardegna: Coldiretti, bene stato emergenza incendi, subito indennizzi e innalzamento limiti pascolamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il via libera allo stato di emergenza del governo è un primo passo positivo per il piano di ricostruzione e di aiuti economici alle aziende agricole e agli allevamenti devastati dagli incendi con migliaia di ettari di boschi e macchia mediterranea inceneriti dalle fiamme, animali morti, alberi carbonizzati, oliveti e pascoli distrutti. È il commento di Coldiretti Sardegna, secondo la quale "occorre ridare centralità alle imprese agricole e rivedere alcuni parametri rivelatisi inadeguati, che stanno impedendo agli animali di pascolare e pulire i boschi. Ogni rogo - ricorda Coldiretti Sardegna - costa agli italiani oltre diecimila euro all'ettaro fra spese immediate per lo spegnimento e la bonifica e quelle a lungo termine sulla ricostituzione dei sistemi ambientali ed economici delle aree devastate in un arco di tempo che raggiunge i 15 anni. "Abbiamo accolto positivamente la dichiarazione dello stato di emergenza da parte del governo per arrivare al più presto ad un piano di ricostruzione e di aiuti economici per le aziende agricole e per gli allevamenti devastati dagli incendi - afferma il presidente di Coldiretti Sardegna, Battista Cualbu -, che sollecita la Regione ad una ricognizione sul campo per stabilire ed avere un quadro verosimile delle perdite subite e la conseguente attivazione della misura, la 5.2 del Psr, che sosterrà allevatori e agricoltori nella ricostruzione del proprio patrimonio aziendale". (segue) (Rsc)