Vaccino: De Luca, niente Sputnik in Campania, contratto non ha conseguenze

- "Sei mesi fa ci eravamo preoccupati di fare contratti per il vaccino Sputnik: questo contratto non ha conseguenze. Non ne ha perché per rendere effettivo il contratto serviva che il vaccino fosse autorizzato dall'Ema nei quattro mesi successivi, cosa che non è successa". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nella consueta diretta social del venerdì. "Abbiamo in giacenza quasi un milione di dosi di Pfizer, non abbiamo più né di Astrazeneca né di altri tipi a vettore virale", conclude. (Ren)