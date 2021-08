Abruzzo: scuole in sicurezza, Cna Fita un aiuto dalle aziende di trasporto privato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma in vista dei prossimi appuntamenti operativi convocati dal prefetto, l'attenzione di Cna Fita si appunta anche su altri aspetti: "Nel bando che sarà messo a punto - dice Luciana Ferrone - andrebbe prevista la possibilità per le imprese partecipanti di indicare la provincia o le province in cui si è disponibili ad effettuare servizi di trasporto, evitando insomma di ripetere quanto accaduto un anno fa, con operatori scelti per località molto distanti dalla propria sede che hanno rinunciato perché l'offerta era poco conveniente". Ultimo aspetto, ma tutt'altro che marginale, quello riguardante i problemi degli studenti provenienti dai piccoli centri o con disabilità che dovessero trovare ostacoli nella fruizione di mezzi non attrezzati: "Suggeriremo - conclude Ferrone - che si faccia ricorso a un'altra categoria di imprese del trasporto persone, e specificatamente a quelle del noleggio con conducente auto, i cosiddetti 'Ncc': molte di loro dispongono di pulmini a 9 posti che, stante il coefficiente di riempimento all'80 per cento, potrebbero trasportare piccoli gruppi di studenti residenti nei centri più distanti dai comuni dove hanno sede le scuole, con costi inferiori e con l'indubitabile vantaggio di lasciare disponibili i mezzi più capienti per le tratte maggiormente congestionate". (Gru)