Scuola: De Luca, unica garanzia per ritorno in presenza è il vaccino, completare fascia 15-18

- "L'unica garanzia per il ritorno alla scuola in presenza è il vaccino". Lo ha ribadito il presidente della Regione Campania nel corso della consueta diretta social del venerdì. L'invito dell'ex sindaco di Salerno è a "non prendersi in giro" parlando di "misure preventive come la riduzione della capienza sui mezzi di trasporto pubblico". "Dobbiamo completare la campagna di vaccinazione per gli studenti delle scuole superiori: almeno la fascia d'età tra i 15 e i 18 anni deve essere immunizzata contro il Covid". De Luca prosegue presentando i dati della risposta alla campagna vaccinale da parte dei più giovani, nel complesso giudicata "positiva": "Sono 500mila in Campania gli appartenenti alla fascia d'età tra i 12 e i 19 anni, fino ad ora hanno aderito alla campagna di vaccinazione 282mila di questi. Per riaprire in sicurezza però serve l'adesione di altri 100mila giovani. Un numero non impossibile da raggiungere nell'arco di due mesi". "Quindi - spiega De Luca - Punteremo a completare le vaccinazioni per le scuole medie superiore, per le elementari e medie inferiori invece procederemo con tamponi salivari rapidi e con l'individuazione di 'classi sentinella' in diversi istituti". Infine, il governatore Pd ha ricordato: "Siamo la prima regione d'Italia per immunizzazione del personale scolastico".(Ren)