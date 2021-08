© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il centro di Avezzano, al fine di ospitare al meglio le persone provenienti dall'Afghanistan, è stato arricchito di 3 tensostrutture da 15x30, 10x24, 10x18, di 31 tende 6x9 e di 111 tende per la notte. E' stata anche ampliata la cucina da campo per garantire al meglio i servizi pasti. (Com)