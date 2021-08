Incendi: Cappellacci-Pittalis (FI), governo accoglie nostra richiesta per accelerare sostegni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo "ha accolto la nostra richiesta per la dichiarazione dello stato di emergenza, ora ci sono le condizioni per accelerare le misure a favore delle famiglie, delle aziende e dei territori colpiti dagli incendi". Lo dichiarano, in una nota, i deputati di Forza Italia Ugo Cappellacci e Pietro Pittalis, che già al question time alla Camera del 28 luglio avevano presentato un'interrogazione urgente insieme al capogruppo Occhiuto. "Il paesaggio e l'ambiente - proseguono i due deputati - non solo sono un patrimonio inestimabile ma rappresentano i principali motori dello sviluppo della nostra isola. Occorre attivare da subito le azioni per sanare le ferite inferte dalle fiamme e per consentire a chi ha subito danni gravissimi di affrontare l'emergenza e ricominciare. Lo Stato - concludono Cappellacci e Pittalis - dia un segnale di efficienza e determinazione". (Com)